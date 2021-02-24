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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА СНИЗИЛАСЬ В ЯНВАРЕ НА 12,5%
16:42 24.02.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 г. составила 1290 рублей. Об этом сообщил Национальный статкомитет.
В декабре 2020 года средняя зарплата была 1474,6 рубля.
Таким образом, в январе она снизилась по сравнению с декабрем на 184,6 рубля, или на 12,5%.
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