|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ ОБСУДИЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
16:33 24.02.2021
В индустриальном парке «Великий камень» 23 февраля 2021 года обсудили реализацию проекта в сфере традиционной китайской медицины.
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», во встрече приняли участие директор Института культуры и экономики Цзинтай Цай Чуаньцин, генеральный директор ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» Ван Юйхан, заместитель министра здравоохранения Беларуси Б. Андросюк, начальник Минской региональной таможни А. Валиев, а также руководство парка.
Стороны обсудили организационные вопросы производства лекарственных средств традиционной китайской медицины в индустриальном парке, особенности импорта сырья и порядок регистрации лекарственных средств. По итогам встречи выработан алгоритм практических действий, позволяющий обеспечить оперативную организацию производства препаратов традиционной китайской медицины по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Помимо выпуска медицинских препаратов, совместно с Институтом культуры и экономики «Цзинь Тай» и при непосредственном участии доктора Цай Чуаньцин в парке планируется создание лечебно-диагностического центра китайской традиционной медицины и Евразийского центра традиционной медицины и культурного обмена.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 24.02.2021
Курсы в банках
на 24.02.2021
Конвертация в банках
на 24.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте