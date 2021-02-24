В индустриальном парке «Великий камень» 23 февраля 2021 года обсудили реализацию проекта в сфере традиционной китайской медицины.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», во встрече приняли участие директор Института культуры и экономики Цзинтай Цай Чуаньцин, генеральный директор ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» Ван Юйхан, заместитель министра здравоохранения Беларуси Б. Андросюк, начальник Минской региональной таможни А. Валиев, а также руководство парка.

Стороны обсудили организационные вопросы производства лекарственных средств традиционной китайской медицины в индустриальном парке, особенности импорта сырья и порядок регистрации лекарственных средств. По итогам встречи выработан алгоритм практических действий, позволяющий обеспечить оперативную организацию производства препаратов традиционной китайской медицины по лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Помимо выпуска медицинских препаратов, совместно с Институтом культуры и экономики «Цзинь Тай» и при непосредственном участии доктора Цай Чуаньцин в парке планируется создание лечебно-диагностического центра китайской традиционной медицины и Евразийского центра традиционной медицины и культурного обмена.