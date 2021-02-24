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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 281,7 ТЫС. - МИНЗДРАВ
16:05 24.02.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 февраля 2021 года выросло до 281,7 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 281 тыс. 707 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 271 тыс. 733 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1444 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1939 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1279 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 834 теста. Всего в стране проведено 4 млн 824 тыс. 611 тестов.
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