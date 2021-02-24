В январе 2021 г. организациями всех форм собственности в Гродненской области построено 802 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 37,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 58,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 31 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 6,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 10,2% от общего ввода по области.