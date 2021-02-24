В Министерстве по налогам и сборам Беларуси рассказали, какой транспорт не облагается налогом.

Как известно, с 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог, порядок исчисления и уплаты которого изложен в главе 28-1 Налогового кодекса Беларуси (НК).

Плательщиками транспортного налога признаются, в частности, физические лица. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей в Беларуси, также являются плательщиками транспортного налога. При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком налога признается лизингополучатель.

Объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (транспортные средства, ГАИ МВД).

Вместе с тем, сообщили в МНС, в НК определен перечень транспортных средств, зарегистрированных в ГАИ МВД, которые не признаются объектом налогообложения транспортным налогом. К таким, в частности, относятся следующие транспортные средства:

выбывшие из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц. Например, в результате кражи (угона);

год выпуска которых 1991 год и ранее, или, сведения о годе выпуска которых отсутствуют;

категории M1 или M1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем (например, легковые электромобили). По таким транспортным средствам не требуется уплата транспортного налога по 31 декабря 2025 года;

специально оборудованные для использования инвалидами.

Поскольку вышеперечисленный транспорт не является объектом налогообложения транспортным налогом, соответственно, по нему уплачивать налог не требуется.

Также определены отдельные категории транспортных средств, в отношении которых предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога: в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина; снятые с учета до 1 июля 2021 года.

Транспортный налог уплачивается за каждое транспортное средство, зарегистрированное в ГАИ МВД, на основании извещения налогового органа установленной формы, ежегодно вручаемого такому плательщику не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим календарным годом.

Уплата транспортного налога плательщиками – физическими лицами производится ежегодно не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим календарным годом.