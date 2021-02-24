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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛСЯ НА 1,7%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 6,9%


15:24 24.02.2021

В Гродненской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 421,5 млн рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 12,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,9% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 362,1 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 16,5 млн рублей, или 84,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 225,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,9% к уровню января 2020 г.
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