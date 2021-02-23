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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ОБЛАЧНОГО КОНКУРЕНТА AMAZON


14:37 24.02.2021

IBA Group запустила первого в Беларуси облачного провайдера в формате Amazon.

IBA Cloud отличают сверхбыстрые виртуальные машины, цены вдвое ниже рынка и принцип uptime-оплаты. Разработчики также собрали «вселенную сервисов», чтобы было проще «мигрировать» из зарубежных «облаков».

Облачный провайдер развивает в Беларуси модель IaaS («инфраструктура как сервис»), но на более высокотехнологичном уровне. В основе – платформа ICDC и виртуальные машины с GPU, которые легко справляются с 3D-моделированием, рендерингом, сложной аналитикой, искусственным интеллектом и машинным обучением. IBA Cloud гарантируют максимально высокую скорость вычислений, что особенно важно при создании инфраструктуры для экспериментов с данными и разработки приложений.

Провайдер использует быстрые диски NVMe, которые превосходят обычные SSD в 2-3 раза. Это позволяет обрабатывать гораздо больше запросов за одно и то же время (IOPS) и задействовать многопоточность. Тем самым можно повысить скорость работы приложений и сервисов, развернутых в «облаке».

Функционал IBA Cloud можно разбить на пять сервисов: Compute - управление инфраструктурой, Storage - распределенное хранение и восстановление данных, Network - конфигурирование сети, Tools - управление проектами и командами и Support - служба техподдержки. В помощь – обновляемый каталог дистрибутивов, базы данных, инструменты разработки и управления контентом.

«Сервис создавался под IT-разработчиков, которые предъявляют высокие требования к облачному хостингу, но мы открыты и для компаний из других отраслей. Мы рассчитываем, что с появлением в Минске сервиса, как у Amazon и Azure, многие задумаются о возвращении», – рассказали в компании.

Тарифы IBA Cloud примерно вдвое ниже, чем у других облачных провайдеров. При этом стоимость ресурсов рассчитывается по принципу uptime – за фактическое время работы виртуальной машины. Можно составить расписание и выключать ее, скажем, по ночам, чтобы не платить впустую. Отчеты по затратам пересчитываются каждые 2-4 часа. В любой момент можно взять больше виртуального места или, наоборот, его уменьшить, когда стоит сэкономить.

Чтобы ускорить процесс, в IBA Cloud разработали плагин для быстрой миграции из Amazon. Сервис включает комплексный набор инструментов для девелоперов по модели SaaS – более 100 образов для быстрого развертывания. Они упрощают создание информационных систем.

Позаботились разработчики и о повышенной безопасности. Ресурсы работают в изолированной виртуальной сети (VPC), где можно полностью контролировать среду: создавать подсети, управлять видимостью, настраивать таблицы маршрутизации и сетевые шлюзы.

«Мы выигрываем за счет простоты в разворачивании, более низкой стоимости, богатого набора девелоперских сервисов и высокопроизводительного оборудования. Тщательно продумана безопасность: для доступа к данным создается индивидуальная подсеть. Для Беларуси это новый уровень облачных технологий», – убеждены в IBA.

Облачный провайдер использует мощности дата-центра IBA в Парке высоких технологий. Двухэтажный ЦОД класса Tier III и площадью около 1000 «квадратов» включает машинный зал на 64 серверные стойки и две телеком-комнаты на 8 стоек. Бесперебойность работы систем и доступность сети составляют 99,9%. Климат-контроль и энергобезопасность обеспечивают независимые центры энергообеспечения и холодоснабжения. По своим возможностям это один из лучших дата-центров в стране.
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