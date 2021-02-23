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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 0,9%
13:38 24.02.2021
В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 99,1% к январю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 196,5 млн тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 8,5 млн человек, или 80,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 58 млн пассажиро-километров, или 66,7% к уровню января 2020 г.
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