В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 1,5 млн тонн грузов, или 99,1% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 196,5 млн тонно-километров, или 92,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 8,5 млн человек, или 80,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 58 млн пассажиро-километров, или 66,7% к уровню января 2020 г.