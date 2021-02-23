|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ДО 2025 ГОДА
13:15 24.02.2021
Государственный таможенный комитет Беларуси утвердил стратегию развития таможенных органов на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, Документ предусматривает максимальное содействие внешнеэкономической деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования. В его основе – использование новых технологий и постепенный переход к «цифровой» таможне.
Применяемые в стратегии подходы к развитию таможенной службы прошли обсуждение со специалистами Министерства экономики и представителями бизнеса.
Документ также разработан с учетом опыта реализации стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Все целевые индикаторы, предусмотренные в ней, были выполнены, а по 33 из 42 значение превысило плановое.
Кроме того, разработана дорожная карта реализации задач, поставленных в стратегии, которая максимально ориентирована на снятие возможных барьеров при пересечении границы при условии обеспечения экономической безопасности.
Результат выполнения программного документа будет контролироваться с помощью 25 целевых индикаторов, которые позволят оценить предложенные механизмы совершенствования таможенного администрирования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 24.02.2021
Конвертация в банках
на 24.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте