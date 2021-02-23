Государственный таможенный комитет Беларуси утвердил стратегию развития таможенных органов на 2021-2025 годы с перспективой до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, Документ предусматривает максимальное содействие внешнеэкономической деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования. В его основе – использование новых технологий и постепенный переход к «цифровой» таможне.

Применяемые в стратегии подходы к развитию таможенной службы прошли обсуждение со специалистами Министерства экономики и представителями бизнеса.

Документ также разработан с учетом опыта реализации стратегии развития таможенной службы до 2020 года. Все целевые индикаторы, предусмотренные в ней, были выполнены, а по 33 из 42 значение превысило плановое.

Кроме того, разработана дорожная карта реализации задач, поставленных в стратегии, которая максимально ориентирована на снятие возможных барьеров при пересечении границы при условии обеспечения экономической безопасности.

Результат выполнения программного документа будет контролироваться с помощью 25 целевых индикаторов, которые позволят оценить предложенные механизмы совершенствования таможенного администрирования.