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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛО НА 19,8%
13:02 24.02.2021
В январе 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 1188,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 119,8% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 61,9%, в обрабатывающей промышленности – 98,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 241,4% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 115,3%.
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