В январе 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 1188,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 119,8% к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 61,9%, в обрабатывающей промышленности – 98,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 241,4% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 115,3%.