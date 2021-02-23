В 2020 году выработка электроэнергии энергоисточниками ГПО «Белэнерго» составила 34,035 млрд кВт•ч, экспорт электроэнергии составил 653 млн кВт•ч, импорт электроэнергии – 154 млн электроэнергии, отпуск тепловой энергии – 32 млн Гкал.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», удельные расходы условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии составили 238,5 г/кВт•ч и 166,9 кг/Гкал соответственно. Технологический расход электрической энергии на ее транспорт в электрических сетях по ГПО «Белэнерго» составляет 8,16%, технологический расход тепловой энергии на ее транспорт в сетях – 9,05%.

На 2020 год ГПО «Белэнерго» доведен целевой показатель «энергосбережение» в объеме «минус 3,1%», за 2020 год расчетная величина выполнения показателя по энергосбережению в целом по ГПО «Белэнерго» оценивается на уровне «минус 3,2%». Объем экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий составил 176,05 тыс. тонн условного топлива. В целом по ГПО «Белэнерго» было реализовано 116 мероприятий.

По итогам ремонтной кампании в 2020 году выполнены капитальные и средние ремонты 80 единиц теплотехнического оборудования. Выполнен ремонт электротехнического оборудования: 20 генераторов, 4 силовые трансформаторов, 11 высоковольтных выключателей 220-330 кВ, комплексные ремонты 166 подстанций 35-110 кВ. Плановые задания на 2020 год по капитальным ремонтам и мероприятиям по повышению надежности выполнены в полном объеме. Произведен капитальный ремонт 24,148 тыс. км ЛЭП напряжением 0,4-750 кВ. Произведена расчистка просек ВЛ 10-330 кВ на площади 17,524 тыс. га. РУП-облэнерго совместно с лесхозами наведен порядок в полосах леса, прилегающих к просекам ВЛ 10-330 кВ, на протяженности 3,909 тыс. км.

В 2020 году выполнена замена и смонтировано тепловых сетей в объеме 183,09 км в однотрубном исчислении. Введено в эксплуатацию 1924,26 км линий электропередачи 0,4-330 кВ.

В 2020 году осуществлена установка электрических котлов на энергоисточниках энергоснабжающих организаций в рамках реализации мероприятий по режимной интеграции Белоруской АЭС в баланс энергосистемы суммарной мощностью 826 МВт. Завершены первый и второй пусковые комплексы по расширению подстанции «Барановичи» 330кВ, завершена реконструкция открытого распределительного устройства 330-750 кВ на подстанции 750 кВ «Белорусская».

К основным задачам на 2021 год отнесены: ввод в эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС; завершение реализации проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников на Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ; реконструкция подстанции «Могилев-330»; реконструкция Минской ТЭЦ-3.