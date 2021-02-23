ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УСКОРИЛСЯ ДО 5,5%

12:18 24.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь 2021 г. в текущих ценах составил 1161,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 5,5% больше к уровню января 2020 г.