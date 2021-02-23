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ЭКОНОМИКА РБ
В МАРТ ПОЯСНИЛИ ЦЕЛЬ ПРИНЯТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
11:33 24.02.2021
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считают введение жесткого контроля за ценообразованием на товары первой необходимости гарантией справедливых цен.
Как уже сообщалось, постановлением Совмина № 100 от 23 февраля 2021 г. определен перечень социально значимых товаров первой необходимости и приняты жесткие меры регулирования цен на них.
Так, в соответствии с решением правительства юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости не смогут повысить цены на данные товары с 24 по 28 февраля 2021 г.
С 1 марта 2021 г. ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.
Основная роль в принятии решений по повышению цен выше установленных пределов отводится Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
«Целевая задача решения правительства – гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса», - говорится в комментарии ведомства.
При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Беларуси.
«Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров)», - поясняет МАРТ.
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