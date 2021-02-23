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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ НА 4,2%
11:18 24.02.2021
В январе 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 172,6 млн рублей или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 26,9 тыс. тонн, молока – 115,4 тыс. тонн, яиц получено 33,6 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходиться 96,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99% молока и 91,7% производства яиц.
На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 691,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223,1 тыс. голов. Численность свиней составила 615,9 тыс. голов.
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