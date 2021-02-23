Торговая сеть «Косметичка» после 15 лет перестает работать и уходит с рынка. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

«15 лет мы были на страже вашей чистоты и красоты. Но, к сожалению, 2020-й не дал шансов на дальнейшее существование сети. Мы приняли не простое для нас решение о закрытии Косметички», - говорится в сообщении.

Подарочные сертификаты можно отоварить в последнем магазине Косметичка в Гомеле (ул. Ильича, 297). Магазин будет работать до полной ликвидации товара. В данный момент там действуют акционные цены.

Между тем продолжат работать магазины «Белье и одежда», которые также входят в сеть, там будут действовать дисконтные карты «Косметички».