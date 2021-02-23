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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ПОСЛЕ 15 ЛЕТ РАБОТЫ ЗАКРЫВАЕТСЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ «КОСМЕТИЧКА»
10:32 24.02.2021
Торговая сеть «Косметичка» после 15 лет перестает работать и уходит с рынка. Об этом сообщается на сайте торговой сети.
«15 лет мы были на страже вашей чистоты и красоты. Но, к сожалению, 2020-й не дал шансов на дальнейшее существование сети. Мы приняли не простое для нас решение о закрытии Косметички», - говорится в сообщении.
Подарочные сертификаты можно отоварить в последнем магазине Косметичка в Гомеле (ул. Ильича, 297). Магазин будет работать до полной ликвидации товара. В данный момент там действуют акционные цены.
Между тем продолжат работать магазины «Белье и одежда», которые также входят в сеть, там будут действовать дисконтные карты «Косметички».
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