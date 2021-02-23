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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР НА ГЛУБОКСКОМ МЯСОКОМБИНАТЕ СОСТАВИЛ 1,1 ТУ.Т.
09:35 24.02.2021
Предприятие УП «Глубокский мясокомбинат» в целях уменьшения расхода электрической энергии модернизировало холодильные камеры, в частности заменило термоизолированные двери, которые физически устарели. Об этом сообщил главный специалист инспекционно-энергетического отдела Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Юрий Ковалев.
По его словам замена дверей в холодильных камерах была произведена в 4 квартале 2020 г. Монтаж проводили специалисты предприятия-производителя ООО «Феликс». Оборудование фирмы Wiejak (Польша) покупалось за счет собственных средств УП «Глубокский мясокомбинат». Затраты в целом составили 25 924 рублей.
Экономический эффект с момента внедрения (9 ноября 2020 года) составил 1,1 ту.т.
Ожидается, что условно-годовой экономический эффект составит 2,1 ту.т.
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