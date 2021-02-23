|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2020 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $430,1 МЛН
18:08 23.02.2021
Иностранные инвесторы за 2020 год вложили в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) $430,1 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были международные организации (36,2% от всех поступивших инвестиций), субъекты хозяйствования Российской Федерации (12,6%), Нидерландов (10,9%), Австрии (10,8%) и Кипра (7,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $174 млн долларов США, или 40,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $43,4 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (51,1% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (41,9%) и Соединенных Штатов Америки (2,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 97,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 23.02.2021
Конвертация в банках
на 23.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте