Иностранные инвесторы за 2020 год вложили в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) $430,1 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были международные организации (36,2% от всех поступивших инвестиций), субъекты хозяйствования Российской Федерации (12,6%), Нидерландов (10,9%), Австрии (10,8%) и Кипра (7,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $174 млн долларов США, или 40,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2020 год организациями области (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму $43,4 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (51,1% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (41,9%) и Соединенных Штатов Америки (2,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 97,9% всех направленных инвестиций за рубеж.