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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛО БОЛЕЕ $1,9 МЛРД, ИЛИ 3,2% К ВВП
18:03 23.02.2021
Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило более $1,9 млрд, или 3,2% к ВВП. Такую цифру сегодня озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета министров.
"…Положительное сальдо внешней торговли за 2020 год составило более $1,9 млрд, или 3,2% к ВВП. За всю историю суверенной Беларуси это максимальный показатель в абсолютном исчислении. Причем наибольший его прирост сложился в II полугодии, в том числе за счет восстановления объемов экспорта товаров", - обратил внимание Роман Головченко которого цитирует сайт правительства.
Он также отметил, что своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним валютным обязательствам государства. При этом в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы страны.
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