Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило более $1,9 млрд, или 3,2% к ВВП. Такую цифру сегодня озвучил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета министров.

"…Положительное сальдо внешней торговли за 2020 год составило более $1,9 млрд, или 3,2% к ВВП. За всю историю суверенной Беларуси это максимальный показатель в абсолютном исчислении. Причем наибольший его прирост сложился в II полугодии, в том числе за счет восстановления объемов экспорта товаров", - обратил внимание Роман Головченко которого цитирует сайт правительства.

Он также отметил, что своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним валютным обязательствам государства. При этом в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы страны.