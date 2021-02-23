ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,3%

17:57 23.02.2021 Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 101,3%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5%, промежуточные товары – 101,8%, потребительские товары – 100,9%. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,9%, в том числе в растениеводстве – 102,8%, животноводстве – 100,3%.