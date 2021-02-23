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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 17-20 МАРТА ПРОЙДЕТ XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА BUDEXPO-2021
17:40 23.02.2021
XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 пройдет в Минске с 17 по 20 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры Беларуси.
BUDEXPO – масштабное мероприятие, которое является одним из крупнейших выставочных проектов в сфере строительства в Беларуси.
Ключевым направлением тематики выставки в этом году будет современное, доступное и комфортное жилье. Разделы выставки отражают весь комплекс актуальных вопросов строительства жилья – от планов развития населенных пунктов, архитектурных концепций застройки кварталов до интеллектуальных систем управления жизнеобеспечением и благоустройства территорий, от проекта дома до его интерьера.
В мероприятии планируется участие крупнейших отечественных и зарубежных строительных предприятий, проектных, архитектурных, инжиниринговых, инвестиционно-строительных организаций, а также частных инвесторов и застройщиков.
В рамках выставки также пройдут семинары, мастер-классы и лекции, презентации творческих идей и проектов, выставка работ молодых архитекторов и дизайнеров.
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