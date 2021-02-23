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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ НОВОГО РОССИЙСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА


17:13 23.02.2021

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» приняло участие в разработке нового троллейбуса марки «Горожанин», который выпустил Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба МАЗ.

«Новый троллейбус марки «Горожанин» спроектирован в сотрудничестве с Минским автозаводом, мы использовали их кузов, – рассказал генеральный директор УТТЗ Денис Рассадников. – Машина адаптирована под потребности Уфы. Так, на случай сильных морозов в салоне установлены дополнительные печки, предусмотрена возможность монтажа кондиционеров, во время поездки по протяженному маршруту пассажиры смогут подзарядить свои гаджеты – для этого имеются специальные разъемы. Троллейбусы низкопольные: внутрь без труда попадут люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками, велосипедисты».

По вместительности и комфорту новые машины существенно превосходят разнокалиберные маршрутки и не уступают большим автобусам. Каждый троллейбус рассчитан на 92 пассажира, в салоне 31 сидячее место. Машина имеет плавный ход и отсутствует шум в салоне. Пассажирские сиденья прочные, антивандальные, они упираются не в пол, а в стену, что делает уборку салона более удобной.

Разработчики позаботились о рабочем месте водителя: мягкое кресло настраивается автоматически, перед глазами – сенсорная приборная панель, регулируемый руль, разнообразные датчики. Остановки объявляет автоинформатор, работает Wi-Fi, над лобовым стеклом – небольшой монитор, куда выводится изображение с расположенных в салоне камер, в режиме реального времени оно передается в диспетчерскую.

Важное преимущество «Горожанина» – приличный запас хода, благодаря которому он может объезжать пробки, продолжать движение при отсутствии тока в контактной сети, проехать там, где вообще нет проводов.

В настоящее в Уфе время проходят обкатку 10 новых троллейбусов.
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