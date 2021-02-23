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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 344 НОВЫЕ КВАРТИРЫ
17:02 23.02.2021
В январе 2021 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 344 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 39,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 20,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 50,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,3 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 10,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,8% от общего ввода по области.
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