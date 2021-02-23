С 24 февраля по 19 марта филиалом «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго» запланированы испытания котлоагрегата на резервном виде топлива (мазут).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», испытания будут проводиться в соответствии с утвержденными режимными картами с соблюдением экологических нормативов.

Минской ТЭЦ-4 проведен ряд профилактических мероприятий для минимизации распространения запахов мазута в воздухе: снижена температура топочного мазута в расходном резервуаре и три мазутных резервуара мазутохранилища переведены в режим «холодного хранения».

РУП «Минскэнерго» приносит извинения жителям и гостям столицы в случае причинения неудобств в данный период.