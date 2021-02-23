Задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500 в 2020 году практически полностью решили. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета министров.

"В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого Br1,5 тыс. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь у врачей и учителей. Целевой ориентир выполнен, соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило 80,4%. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500. За истекший год их число снизилось более чем в 18 раз", - отметил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.