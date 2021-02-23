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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАДАЧУ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ С ЗАРПЛАТОЙ МЕНЕЕ BR500 В 2020 ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ РЕШИЛИ - ГОЛОВЧЕНКО
16:42 23.02.2021
Задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500 в 2020 году практически полностью решили. Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета министров.
"В течение года устойчиво росла заработная плата, в декабре она достигла без малого Br1,5 тыс. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь у врачей и учителей. Целевой ориентир выполнен, соотношение зарплаты бюджетников со средней по стране составило 80,4%. Практически полностью решили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500. За истекший год их число снизилось более чем в 18 раз", - отметил премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.
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