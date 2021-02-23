В Гомельской области розничный товарооборот в январе 2021 г составил 499,2 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 450,2 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 20,4 млн рублей, или 86,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 498,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,8% к уровню января 2020 г.