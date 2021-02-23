|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 0,8%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 16,2%
16:34 23.02.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в январе 2021 г составил 499,2 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 450,2 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 20,4 млн рублей, или 86,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 498,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,8% к уровню января 2020 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 23.02.2021
Конвертация в банках
на 23.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте