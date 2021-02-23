|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 280,4 ТЫС. - МИНЗДРАВ
16:15 23.02.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 февраля 2021 года выросло до 280,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 280 тыс. 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 270 тыс. 289 п, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 861 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1930 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 972 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 367 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 806 тыс. 777 тестов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 23.02.2021
Конвертация в банках
на 23.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте