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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРИЗНАЛ ВЫСОКУЮ ДОЛГОВУЮ НАГРУЗКУ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ


15:43 23.02.2021

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко признал высокую долговую нагрузку на реальный сектор экономики. Этот вопрос был поднят сегодня во время заседания Совета министров.

Роман Головченко затронул вопрос финансового состояния организаций.

По его словам, принятые системные решения позволили выйти на итоговый положительный результат. Из убытков, которые были получены в I квартале, по итогам 2020 года вышли на чистую прибыль в объеме Br6,1 млрд Количество убыточных организаций за этот период сократилось на 37%.

"Вместе с тем одной из серьезных проблем, которую мы сегодня должны предметно обсудить, является высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти Br160 млрд и по сравнению с началом года выросла на 19%. В целях ликвидации так называемого долгового навеса правительством доведен до исполнения последовательный план действий», - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он обратился к министрам и председателям облисполкомов с призывом активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно.

"Достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить базис для эффективного развития на пятилетку", - заключил Головченко.
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