В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 6 млн тонн грузов, или 94,5% к январю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2,2 млрд тонно-километров, или 86% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 17,4 млн человек, или 85,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 117,7 млн пассажиро-километров, или 77,9% к уровню января 2020 г.