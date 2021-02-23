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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 5,5%
15:11 23.02.2021
В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 6 млн тонн грузов, или 94,5% к январю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2,2 млрд тонно-километров, или 86% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 17,4 млн человек, или 85,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 117,7 млн пассажиро-километров, или 77,9% к уровню января 2020 г.
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