В 2020 году за преступления коррупционной направленности в Беларуси осуждено 684 человека, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году (1007 лиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, около половины осужденных – 332 человека - приговорены к различным срокам лишения свободы.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 26 лицам и 492 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

При этом 22 человека лишены воинского или специального звания и 1 лицу к основному наказанию назначено дополнительное в виде общественных работ.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 218 осужденных (при этом в отношении 22 лиц это основное наказание, в отношении 196 – в качестве дополнительного).

Отсрочка исполнения наказания применена к 104 лицам, условное неприменение наказания применено к 14 лицам и 7 лиц освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.

Наказание в виде ограничения свободы назначено 167 осужденным, из них 25 с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 142 без направления.

Исправительные работы назначались 8 лицам и 3 лицам назначено наказание в виде ареста.

Наибольшее количество виновных осуждено за совершение следующих преступлений:

получение взятки (ст. 430 УК) – 233 человека;

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) – 181 человек;

дача взятки (ст. 431 УК) – 152 человека;

превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК) – 55 человек;

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК) – 49 человек;

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК) – 8 человек;

посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК) – 3 человека;

легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем (ч.ч. 2, 3 ст. 235 УК) – 2 человека;

бездействие должностного лица (ч.2 ст. 425 УК) – 1 человек.