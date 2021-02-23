ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА КОРРУПЦИЮ В 2020 ГОДУ ОСУЖДЕНО 684 ЧЕЛОВЕКА


15:04 23.02.2021

В 2020 году за преступления коррупционной направленности в Беларуси осуждено 684 человека, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году (1007 лиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, около половины осужденных – 332 человека - приговорены к различным срокам лишения свободы.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 26 лицам и 492 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

При этом 22 человека лишены воинского или специального звания и 1 лицу к основному наказанию назначено дополнительное в виде общественных работ.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 218 осужденных (при этом в отношении 22 лиц это основное наказание, в отношении 196 – в качестве дополнительного).

Отсрочка исполнения наказания применена к 104 лицам, условное неприменение наказания применено к 14 лицам и 7 лиц освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.

Наказание в виде ограничения свободы назначено 167 осужденным, из них 25 с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 142 без направления.

Исправительные работы назначались 8 лицам и 3 лицам назначено наказание в виде ареста.

Наибольшее количество виновных осуждено за совершение следующих преступлений:

получение взятки (ст. 430 УК) – 233 человека;

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) – 181 человек;

дача взятки (ст. 431 УК) – 152 человека;

превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК) – 55 человек;

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК) – 49 человек;

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК) – 8 человек;

посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК) – 3 человека;

легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем (ч.ч. 2, 3 ст. 235 УК) – 2 человека;

бездействие должностного лица (ч.2 ст. 425 УК) – 1 человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2021
валюта курс
EUR 3.1482
USD 2.5963
RUB 3.4855
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1623 +0.0141
USD 2.6007 +0.0044
RUB 3.5055 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1570 3.1640
USD 2.6000 2.6020
RUB 3.4960 3.5030
подробнее

Конвертация в банках
на 23.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2130 1.2170
EUR/RUB 90.1000 90.6000
USD/RUB 74.2000 74.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте