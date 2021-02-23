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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА КОРРУПЦИЮ В 2020 ГОДУ ОСУЖДЕНО 684 ЧЕЛОВЕКА
15:04 23.02.2021
В 2020 году за преступления коррупционной направленности в Беларуси осуждено 684 человека, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году (1007 лиц).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, около половины осужденных – 332 человека - приговорены к различным срокам лишения свободы.
Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 26 лицам и 492 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.
При этом 22 человека лишены воинского или специального звания и 1 лицу к основному наказанию назначено дополнительное в виде общественных работ.
Наказание в виде штрафа избрано в отношении 218 осужденных (при этом в отношении 22 лиц это основное наказание, в отношении 196 – в качестве дополнительного).
Отсрочка исполнения наказания применена к 104 лицам, условное неприменение наказания применено к 14 лицам и 7 лиц освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.
Наказание в виде ограничения свободы назначено 167 осужденным, из них 25 с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 142 без направления.
Исправительные работы назначались 8 лицам и 3 лицам назначено наказание в виде ареста.
Наибольшее количество виновных осуждено за совершение следующих преступлений:
получение взятки (ст. 430 УК) – 233 человека;
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) – 181 человек;
дача взятки (ст. 431 УК) – 152 человека;
превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК) – 55 человек;
злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК) – 49 человек;
злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти (ст. 455 УК) – 8 человек;
посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК) – 3 человека;
легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем (ч.ч. 2, 3 ст. 235 УК) – 2 человека;
бездействие должностного лица (ч.2 ст. 425 УК) – 1 человек.
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