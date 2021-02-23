В Гродненской области цены на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. выросли на 1,2%, а по сравнению с январем 2020 года – на 6,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе текущего года подорожали по сравнению с декабрем 2020 года на 1,7%, в январе 2021 года к январю 2020 года – на 8,5%.

Цены на услуги в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. выросли на 0,6%, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года – на 7,8%.