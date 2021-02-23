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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,2%
14:32 23.02.2021
В Гродненской области цены на продовольственные товары в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. выросли на 1,2%, а по сравнению с январем 2020 года – на 6,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе текущего года подорожали по сравнению с декабрем 2020 года на 1,7%, в январе 2021 года к январю 2020 года – на 8,5%.
Цены на услуги в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. выросли на 0,6%, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года – на 7,8%.
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