В январе 2021 г. экспорт пиломатериалов через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) достиг $30,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными рынками сбыта были Германия, Латвия и Литва. Компании из этих стран закупили белорусскую пилопродукцию на общую сумму $24,4 млн.

В число крупнейших покупателей белорусских пиломатериалов также вошли Азербайджан, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словакия и Эстония.

Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных пород.