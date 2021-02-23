|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ БУТБ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 27%
14:00 23.02.2021
В январе 2021 г. экспорт пиломатериалов через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) достиг $30,3 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основными рынками сбыта были Германия, Латвия и Литва. Компании из этих стран закупили белорусскую пилопродукцию на общую сумму $24,4 млн.
В число крупнейших покупателей белорусских пиломатериалов также вошли Азербайджан, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словакия и Эстония.
Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовались обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных пород.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2021
Курсы в банках
на 23.02.2021
Конвертация в банках
на 23.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте