В январе 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 2,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 113,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 111,9% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,8%.

В 5 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2021 г. превысил уровень января 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 67,1%); кокса и продуктов нефтепереработки (на 52,4%); прочих готовых изделий; ремонте, монтаже машин и оборудования (на 22,1%).