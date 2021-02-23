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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 11,6%
13:51 23.02.2021
В январе 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 2,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 111,6% к уровню января 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,6%, в обрабатывающей промышленности – 113,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 111,9% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,8%.
В 5 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь 2021 г. превысил уровень января 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 67,1%); кокса и продуктов нефтепереработки (на 52,4%); прочих готовых изделий; ремонте, монтаже машин и оборудования (на 22,1%).
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