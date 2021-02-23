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ЭКОНОМИКА РБ


МИНПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ


13:02 23.02.2021

Минприроды усилит контроль за ходом строительства объекта по обезвреживанию опасных отходов, который в ближайшее время должен появиться в Гомельской области. Об этом в ходе итоговой коллегии ведомства заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

По его словам, в стране особое внимание уделяется обращению с опасными отходами. В частности, относящимся к категории стойких органических загрязнителей – непригодные пестициды, ПХБ-содержащие отходы.

«В стране накоплено более 10 тысяч тонн непригодных пестицидов и около 3 тысяч тонн ПХБ. Став стороной Стокгольмской конвенции, наша страна получила доступ к международным финансовым ресурсам. Реализуются два проекта международной технической помощи на общую сумму более 12 миллионов долларов. Одним из ключевых мероприятий проектов является создание объекта по обезвреживанию опасных отходов 1–3 класса опасности на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области». В настоящее время заключен контракт и начата поставка технологического оборудования на территорию комплекса. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз», - сказал чиновник.

Между тем, по словам Александра Корбута, строительно-монтажные работы все еще не начаты.

«С целью недопущения срыва ввода объекта в эксплуатацию Минприроды усилит контроль за ходом реализации проекта», - заверил он.
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