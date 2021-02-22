ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 1,1%

12:57 23.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь 2021 г. в текущих ценах составил 1 494,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,1% больше к уровню января 2020 г.