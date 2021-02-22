Меморандум о сотрудничестве подписали Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в рамках меморандума подписана Дорожная карта по приведению в соответствие с нормами ЕАЭС регистрационных досье.

Стратегией развития «Производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов» предусмотрен переход к требованиям ЕАЭС в части регистрации лексредств. Так, специалистам предстоит привести фармпроизводства в соответствие с требованиями Надлежащей производственной практики ЕАЭС и организовать их инспектирование.

Кроме того, будут проведены дополнительные испытания лекпрепаратов (химико-фармацевтические, доклинические, клинические (биоэквивалентные)). Мероприятия по переходу включены в стратегии развития организаций участников холдинга до 2025 г.

Специалисты Управляющей компании сформировали план-график подачи регистрационных досье на лекпрепараты. В период 2021-2025 гг. запланирована регистрация в соответствии с требованиями ЕАЭС около 1,6 тыс. новых лекпрепаратов.