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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛФАРМПРОМ И ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ИСПЫТАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:49 23.02.2021

Меморандум о сотрудничестве подписали Управляющая компания холдинга «Белфармпром» и Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, в рамках меморандума подписана Дорожная карта по приведению в соответствие с нормами ЕАЭС регистрационных досье.

Стратегией развития «Производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов» предусмотрен переход к требованиям ЕАЭС в части регистрации лексредств. Так, специалистам предстоит привести фармпроизводства в соответствие с требованиями Надлежащей производственной практики ЕАЭС и организовать их инспектирование.

Кроме того, будут проведены дополнительные испытания лекпрепаратов (химико-фармацевтические, доклинические, клинические (биоэквивалентные)). Мероприятия по переходу включены в стратегии развития организаций участников холдинга до 2025 г.

Специалисты Управляющей компании сформировали план-график подачи регистрационных досье на лекпрепараты. В период 2021-2025 гг. запланирована регистрация в соответствии с требованиями ЕАЭС около 1,6 тыс. новых лекпрепаратов.
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