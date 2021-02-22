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ЭКОНОМИКА РБ


В ЭТОМ ГОДУ НА СТОЯНКАХ МИНСКА ОБУСТРОЯТ 20 ВЕЛОГАРАЖЕЙ


11:50 23.02.2021

В этом году на стоянках Минска обустроят 20 велогаражей. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно прозвучавшей на оперативном совещании в Мингорисполкоме информации, в центре города появятся две платные парковки.

Сейчас на автостоянках столицы функционирует 47 велогаражей, которые суммарно вмещают 1,4 тыс. велосипедов. Эти объекты заполнены на 90%. В нынешнем году запланировано обустроить еще 20. Это количество сформировано исходя из запроса жителей на услуги по хранению двухколесного транспорта.

На платных парковках столицы намечено модернизировать существующие паркоматы, оборудовав их современными бесконтактными терминалами. Такая система оплаты проезда уже появилась на парковке в Верхнем городе.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию закрытую платную парковку на ул. Кирова на 90 машин, а также на ул. Замковой на 250 автомобилей», – сообщил директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что предприятие недостаточно активно расширяет зону платной парковки в центральной части столицы. Он потребовал внести предложения по развитию этого направления в работе объединения.
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