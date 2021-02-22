23 февраля 2021 г. состоится прямая линия заместителя генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Гададв Галимова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, задать вопросы граждане и юрлица могут с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона (+375-17) 398-19-48.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).