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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 23 ФЕВРАЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
11:42 23.02.2021
23 февраля 2021 г. состоится прямая линия заместителя генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Гададв Галимова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, задать вопросы граждане и юрлица могут с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона (+375-17) 398-19-48.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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