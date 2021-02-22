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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 7,1%
11:16 23.02.2021
В январе 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 122,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,9% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях за этот период произведено продукции сельского хозяйства на сумму 115,7 млн рублей (93,2%).
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 17,4 тыс. тонн, молока – 76,4 тыс. тонн, яиц получено 36,2 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 92% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,8%, яиц – 90,9%.
На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 646 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 225,1 тыс. голов. Численность свиней составила 344 тыс. голов.
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