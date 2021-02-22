Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» планирует строительство новой этилен-пропиленовой установки.

Реализация проекта позволит предприятию увеличить объемы производства полиэтилена высокого давления, а также выпускать акрилонитрил на основе собственного пропилена. Это проект среднесрочной перспективы.

«В первую очередь необходимо отметить, что проект предусматривает вывод из эксплуатации существующих установок ЭП-60-1 и ЭП-60-2. Первая из них введена в эксплуатацию еще в 1967 году, ее мощность — 73,5 тысячи тонн этилена и 47,5 тысячи тонн пропилена в год. Вторая начала работу в 1974 году с достигнутой мощностью 76,7 тысячи тонн этилена и 41,5 тысячи тонн пропилена», - рассказал в интервью порталу «Нефтехимия» заместитель директора, главный инженер завода «Полимир» Виталий Руткевич.

По его словам, в основе технологической цепочки лежит пиролиз, т.е. термическое разложение углеводородного сырья с последующим выделением целевых продуктов и углеводородных фракций — побочных продуктов пиролиза.

В отличие от некоторых других заводов на постсоветском пространстве, которые располагают аналогичными типовыми установками, «Полимир» — единственное предприятие, имеющее в своем составе производства нитрила акриловой кислоты и полиакрилонитрильного волокна. Другие же производители заканчивают цикл переработки пропилена выпуском, как правило, только полипропилена.

Однако следует отметить, что существующая на заводе уникальная технологическая цепочка проигрывает современным этилен-пропиленовым установкам на первой стадии — производстве олефинов — из-за высокой стоимости процессинга, прежде всего по энергозатратам. Эффективность производства товарной продукции завода «Полимир» в процессе пиролиза углеводородного сырья определяется в значительной степени эффективностью получения целевых продуктов — этилена и пропилена с последующим их разделением.

«Таким образом, реализовать проект по строительству новой этилен-пропиленовой установки ЭП-200 необходимо для сохранения конкурентоспособности продукции предприятия», - отметил Виталий Руткевич.

Ожидается, что благодаря внедрению нового высокотехнологичного оборудования, соответствующего современным требованиям промышленной и экологической безопасности, установка позволит сохранить производство. Повысится также конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это произойдет за счет сокращения удельных затрат на ее производство.

Кроме того, увеличатся выход целевых продуктов (этилена и пропилена) из единицы переработанного углеводородного сырья, а также объем его переработки и производства товарной продукции — полиэтилена высокого давления.

«В то же время мы сможем обеспечить полную загрузку имеющихся мощностей производства НАК и акриловых волокон ресурсом собственного пропилена», - пояснил специалист.

Он уточнил, что годовой выход целевых продуктов суммарно составит 300 тысяч тонн — 200 тысяч тонн этилена и 100 тысяч тонн пропилена. Такие объемы предполагают наименьшие капитальные затраты при максимальной загрузке имеющихся перерабатывающих мощностей и существующего общезаводского хозяйства.

Что касается сроков окупаемости проекта, то простой срок окупаемости с даты ввода составляет от 9 до 10 лет в зависимости от стоимости готовой продукции. Предприятием проведены расчеты для различных условий хозяйствования, в том числе для условий «пессимистичных цен». С учетом отсутствия собственных оборотных средств в ОАО «Нафтан» из-за реализации масштабной инвестиционной программы на нефтеперерабатывающем заводе финансирование капитальных затрат на выполнение работ на объекте в подготовленном проекте бизнес-плана отражено привлечением кредита. Эффективность оценивалась как разница чистых доходов при работе новой ЭП-200 и работе двух существующих цехов — 101 и 104.

«В рамках формирования долгосрочной стратегии развития ОАО «Нафтан» специалисты предприятия прорабатывают вопросы выпуска новой востребованной рынком нефтехимической продукции в целях увеличения добавочной стоимости с тонны переработанной нефти. Акцент именно на этом направлении обусловлен глобальными рыночными тенденциями. Предполагается, что в будущем спрос на топливо будет поступательно снижаться, а конкуренция на нефтехимических рынках среди производителей современных маржинальных товаров — расти», - рассказал о приоритете долгосрочной стратегии Виталий Руткевич.