За 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,9%, рентабельность продаж – 7,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 5,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 20,6 от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 8,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 18,4% от общего объема кредиторской задолженности.