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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 23 ФЕВРАЛЯ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЕТ
09:30 23.02.2021
Розничные цены на моторное топливо на АЗС Беларуси с 23 февраля 2021 года снова вырастут на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», розничные цены на АИ-92-К5-Евро составят 1,74 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,84 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,06 рубля, ДТ – 1,84 рубля.
«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - пояснил концерн повышение цен.
В текущем года это уже 4-е повышение цен на топливо, которое концерн объясняет ростом цен на нефть на мировом рынке.
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