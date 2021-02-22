Розничные цены на моторное топливо на АЗС Беларуси с 23 февраля 2021 года снова вырастут на 1 копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», розничные цены на АИ-92-К5-Евро составят 1,74 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,84 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,06 рубля, ДТ – 1,84 рубля.

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - пояснил концерн повышение цен.

В текущем года это уже 4-е повышение цен на топливо, которое концерн объясняет ростом цен на нефть на мировом рынке.