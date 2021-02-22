Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2020 году составили 103,9% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,3%.