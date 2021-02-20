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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛИСЬ НА 1,7%


18:12 22.02.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 15 по 22 февраля 2021 года, снизился на 1,7% до 1299 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,2% и составляет на данный момент 1322 $/м2.

В настоящее время уровень цен на новостройки превышает уровень цен на «вторичке» на $23. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в декабре 2017 года.

Динамика цен на квартиры в Минске за исключением одной недели в январе остается отрицательной уже 10 недель подряд.

Количество объявлений о продаже квартир в базе за последние 7 дней выросло на 10% снова превысив отметку в 10 тысяч. Сильнее всего выросло число «однушек» (сразу на 16%) и 4-комнатных квартир (на 9%).

Важно отметить, что рост этот искусственный за счет добавления почти тысячи квартир в Октябрьском районе некоторыми столичными агентствами недвижимости. В других районах города рост числа объектов не превышал 2-4%.

Среди типов квартир наибольшее снижение средних цен квадратного метра наблюдалось у 1-комнатных и 4-комнатных квартир — на 2,2% и на 2,8% соответственно.

В районах города динамика средних цен на квартиры была разнонаправленной.

В большинстве микрорайонов города цены на квартиры снизились.
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