|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НИКОГДА И НИГДЕ НЕ РАБОТАВШИХ 10,2 ТЫС. МИНЧАН ВЛАСТИ ГОРОДА ХОТЯТ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ВОВЛЕЧЬ В ЭКОНОМИКУ
17:59 22.02.2021
В столице официально зарегистрированы 816 безработных, на каждого из которых в среднем приходится по 22 вакансии. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
В то же время по базам данных незанятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тыс. граждан длительно неработающих, 38,7 тыс. – неработающих более года, и 10,2 тыс. – не имеющих индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть, не работавших никогда.
Перед комитетом по труду, занятости и социальной защите и налоговой службой столицы поставлена задача принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.02.2021
Курсы в банках
на 22.02.2021
Конвертация в банках
на 22.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте