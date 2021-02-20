В столице официально зарегистрированы 816 безработных, на каждого из которых в среднем приходится по 22 вакансии. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

В то же время по базам данных незанятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тыс. граждан длительно неработающих, 38,7 тыс. – неработающих более года, и 10,2 тыс. – не имеющих индивидуального личного счета в ФСЗН, то есть, не работавших никогда.

Перед комитетом по труду, занятости и социальной защите и налоговой службой столицы поставлена задача принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города.