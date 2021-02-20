26 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мозырьсоль".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год и определены основные направления деятельности общества на 2021 год.

Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и заключение ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год.

Кроме того, планируется утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год с учетом аудиторского заключения.

На собрании пойдет речь о распределении чистой прибыли за 2020 год и о выплате дивидендов по результатам прошлого года, а также о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красный Мозырянин" открытому акционерному обществу "Мозырьсоль".

В повестке дня собрания значится вопрос о внесении изменения в Устав ОАО "Мозырьсоль".