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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО "МОЗЫРЬСОЛЬ" СОСТОИТСЯ 26 МАРТА
17:51 22.02.2021
26 марта 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Мозырьсоль".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании будут подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год и определены основные направления деятельности общества на 2021 год.
Акционеры заслушают отчет наблюдательного совета и заключение ревизионной комиссии о результатах проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год.
Кроме того, планируется утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Мозырьсоль" за 2020 год с учетом аудиторского заключения.
На собрании пойдет речь о распределении чистой прибыли за 2020 год и о выплате дивидендов по результатам прошлого года, а также о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красный Мозырянин" открытому акционерному обществу "Мозырьсоль".
В повестке дня собрания значится вопрос о внесении изменения в Устав ОАО "Мозырьсоль".
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