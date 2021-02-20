В январе 2021 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 845 новых квартир. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 126,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 37,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 17,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 111,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 88,1% от общего ввода по области.