На железнорудном карьере Михайловского ГОКа имени А.В. Варичева (ОА «ХК «Металлоинвест») в Курской области России собран и приступил к обкатке четвертый на комбинате самосвал серии БЕЛАЗ-7531, способный за один рейс перевезти 240 тонн горной породы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», самосвалы серии БЕЛАЗ-7531 экономичны по расходу топлива, уверенно преодолевают подъемы и устойчивы на дороге, оставаясь при этом простыми в управлении и обслуживании.

Бортовой компьютер контролирует все параметры работы 240-тонника, а высокотехнологичная начинка карьерника серьезно облегчает сложный и ответственный труд операторов «БЕЛАЗов». Помимо камер видеообзора, современных систем управления и безопасности на машине внедрен пилотный проект – система «Антисон». Она пристально следит за мимикой, движением глаз, поворотами головы белазиста и при появлении признаков усталости или сонливости подает звуковой сигнал. Для ночных смен это особенно актуально.

«По сравнению с 220-тонниками новый «БЕЛАЗ» перевозит за смену на 600 тонн больше, а за месяц – на 30 тысяч тонн. В дополнение к самосвалам приобретены экскаваторы с объемом ковша 18-20 кубических метров, что обеспечивает оптимальное соотношение кузова машины и ковша экскаватора», - отметил исключительную работоспособность новой техники начальник службы эксплуатации автотракторного управления комбината Виктор Кузнецов.

Два первых в «гараже» МГОКа 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 пополнили комбинат в августе 2020 года, получив имена почетных ветеранов предприятия.

Сотрудничество БЕЛАЗа с Михайловским ГОКом насчитывает уже почти шесть десятилетий и успешно развивается в наши дни. Сегодня основу технологического парка одного из крупнейших в мире карьеров по добыче железной руды с глубиной рудной чаши около 380 м составляют карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 130 до 240 тонн.