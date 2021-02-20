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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ПЛАНИРУЕТ УСТАНОВИТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ФИЛИАЛ «СТОЛБЦОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
16:57 22.02.2021
Полторы тысячи светодиодных светильников (LED-светильники) планирует установить в текущем году филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», на сегодня на территории населенных пунктов, подведомственных филиалу, а это Столбцовский, Дзержинский, Несвижский, Узденский и Клецкий районы, установлено 14 852 светильника уличного освещения, из них 4 388 являются светодиодными.
Важнейшее преимущество уличных светодиодных светильников — высокие показатели по энергосбережению. В частности, экономия электроэнергии по сравнению со светильниками ЖКУ (ДНаТ) составляет около 30 процентов.
LED-светильник состоит из кристалла, корпуса и оптической системы. Кристалл служит полупроводником, позволяющим без излишних затрат преобразовывать электрический ток в свет. Благодаря чему потребление электроэнергии светодиодами значительно сокращается.
Кроме того, филиалом также ведутся работы по установке распределительных щитков с функцией наружного освещения. В данных щитках установлен счетчик «АИСТ», позволяющий с помощью программного обеспечения дистанционно снимать показания со счетчиков и изменять время включения и выключения уличного освещения с диспетчерского пульта по каналу связи GSM-GPRS.
В целом, подчеркивают в филиале, внедрение современных энергоэффективных технологий уличного освещения наряду с эффективной структурой управления системой, приводит к значительному сокращению энергопотребления и, как следствие, к снижению операционных и эксплуатационных затрат.
В числе первых по Минской области в 2016 году внедрил эту систему Столбцовский район.
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