Полторы тысячи светодиодных светильников (LED-светильники) планирует установить в текущем году филиал «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», на сегодня на территории населенных пунктов, подведомственных филиалу, а это Столбцовский, Дзержинский, Несвижский, Узденский и Клецкий районы, установлено 14 852 светильника уличного освещения, из них 4 388 являются светодиодными.

Важнейшее преимущество уличных светодиодных светильников — высокие показатели по энергосбережению. В частности, экономия электроэнергии по сравнению со светильниками ЖКУ (ДНаТ) составляет около 30 процентов.

LED-светильник состоит из кристалла, корпуса и оптической системы. Кристалл служит полупроводником, позволяющим без излишних затрат преобразовывать электрический ток в свет. Благодаря чему потребление электроэнергии светодиодами значительно сокращается.

Кроме того, филиалом также ведутся работы по установке распределительных щитков с функцией наружного освещения. В данных щитках установлен счетчик «АИСТ», позволяющий с помощью программного обеспечения дистанционно снимать показания со счетчиков и изменять время включения и выключения уличного освещения с диспетчерского пульта по каналу связи GSM-GPRS.

В целом, подчеркивают в филиале, внедрение современных энергоэффективных технологий уличного освещения наряду с эффективной структурой управления системой, приводит к значительному сокращению энергопотребления и, как следствие, к снижению операционных и эксплуатационных затрат.

В числе первых по Минской области в 2016 году внедрил эту систему Столбцовский район.