ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения" Белорусской железной дороги изготовило и отправило на Белорусскую антарктическую станцию конструкцию из двух контейнеров-цистерн, которые будут использованы для хранения дизельного топлива и питания электростанции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, конструкция представляет собой два контейнера-цистерны модели Т11-254, соединенные трубопроводом и оборудованные специальным мостиком для удобства эксплуатации. Так как Антарктида имеет специфический климат и является морским заповедником, при изготовлении конструкции учтены все требования экологической безопасности. Для дополнительной защиты от утечки дизельного топлива сливные приборы оборудованы шаровыми кранами.

Данные контейнеры-цистерны вместимостью 25,4 тыс. л предназначены для безопасного транспортирования во внутреннем и международном сообщении (автомобильным, железнодорожным и водным транспортом), а также для хранения жидких безопасных и опасных грузов. Данная модель оснащена теплоизоляцией и системой разогрева грузов. Все элементы системы разогрева, как и цистерна контейнера, изготовлены из нержавеющей стали.

По предварительным данным, контейнеры-цистерны прибудут на белорусскую станцию в Антарктиде в марте-апреле. В планах Республиканского центра полярных исследований приобретение еще двух-трех единиц продукции подобного типа для оснащения и расширения площадей хранения дизельного топлива.

ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения" Белорусской железной дороги было создано 28 декабря 2016 года. В настоящее время это современное высокотехнологичное предприятие по выпуску грузового подвижного состава (вагоны-платформы, вагоны-цистерны) и производству контейнеров-цистерн. ЗАО "ОЗТМ" поставило уже более 3,5 тыс. единиц продукции для компаний Беларуси, России и Казахстана.