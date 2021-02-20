|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОСИПОВИЧСКИЙ ЗАВОД ИЗГОТОВИЛ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ СТАНЦИИ В АНТАРКТИДЕ КОНТЕЙНЕРЫ-ЦИСТЕРНЫ
16:42 22.02.2021
ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения" Белорусской железной дороги изготовило и отправило на Белорусскую антарктическую станцию конструкцию из двух контейнеров-цистерн, которые будут использованы для хранения дизельного топлива и питания электростанции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, конструкция представляет собой два контейнера-цистерны модели Т11-254, соединенные трубопроводом и оборудованные специальным мостиком для удобства эксплуатации. Так как Антарктида имеет специфический климат и является морским заповедником, при изготовлении конструкции учтены все требования экологической безопасности. Для дополнительной защиты от утечки дизельного топлива сливные приборы оборудованы шаровыми кранами.
Данные контейнеры-цистерны вместимостью 25,4 тыс. л предназначены для безопасного транспортирования во внутреннем и международном сообщении (автомобильным, железнодорожным и водным транспортом), а также для хранения жидких безопасных и опасных грузов. Данная модель оснащена теплоизоляцией и системой разогрева грузов. Все элементы системы разогрева, как и цистерна контейнера, изготовлены из нержавеющей стали.
По предварительным данным, контейнеры-цистерны прибудут на белорусскую станцию в Антарктиде в марте-апреле. В планах Республиканского центра полярных исследований приобретение еще двух-трех единиц продукции подобного типа для оснащения и расширения площадей хранения дизельного топлива.
ЗАО "Осиповичский завод транспортного машиностроения" Белорусской железной дороги было создано 28 декабря 2016 года. В настоящее время это современное высокотехнологичное предприятие по выпуску грузового подвижного состава (вагоны-платформы, вагоны-цистерны) и производству контейнеров-цистерн. ЗАО "ОЗТМ" поставило уже более 3,5 тыс. единиц продукции для компаний Беларуси, России и Казахстана.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.02.2021
Курсы в банках
на 22.02.2021
Конвертация в банках
на 22.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте