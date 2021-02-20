В консолидированный бюджет Гродненской области за январь 2021 года поступило 327,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 178,2 млн рублей, местные бюджеты – 149,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Гродненской области, по отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 10,5%, или на 31,3 млн рублей.

В разрезе доходных источников наибольшую долю занимают поступления налога на добавленную стоимость (45,4%, или 148,7 млн. рублей), акцизов (27,4%, или 89,9 млн рублей) и подоходного налога (15,4%, или 50,3 млн. рублей).

В общей сумме поступлений 95,5%, или 313,0 млн рублей, составляют платежи организаций (темп роста 111,0%). От индивидуальных предпринимателей поступило 11,7 млн рублей (103,4%), физическими лицами внесено в бюджет 3,1 млн рублей (93,6%), что составляет 3,6% и 0,9% поступлений соответственно.